Gemeinderat Altenriet hält das Bürgerbegehren Aussegnungshalle für unzulässig

01.04.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Mit acht zu zwei Stimmen hat der Gemeinderat Altenriet vor 70 Besuchern in der Turn- und Festhalle das Bürgerbegehren zur Aussegnungshalle für unzulässig erklärt, da die vorgegebene Frist bereits verstrichen sei. Alle zehn Räte nehmen in teilweise aufgeheizter Stimmung Stellung.

Am Abriss der alten Aussegnungshalle auf dem Altenrieter Friedhof führt aus Sicht der Mehrheit des Gemeinderats kein Weg vorbei. Foto: Selle

ALTENRIET. 70 Bürgerinnen und Bürger haben sich am Mittwochabend in der Turn- und Festhalle eingefunden, um bei der Sondersitzung zum Bürgerbegehren Aussegnungshalle dabei zu sein. Ein großer Teil der Besucher verließ nach zwei Stunden enttäuscht die Halle. Denn einige hatten sich einen Bürgerentscheid zu der Frage gewünscht, ob – wie vom Gemeinderat am 14. Dezember ohne Gegenstimmen beschlossen – die alte Aussegnungshalle auf dem Friedhof abgerissen werden soll und ein Neubau ein paar Meter weiter entsteht, wofür 900 000 Euro im Gemeindehaushalt eingeplant sind. Ein zu hoher Betrag für den Friedhof einer kleinen Gemeinde, urteilten einige Bürger, die eine Bürgerinitiative gründeten und im Ort 335 Unterschriften sammelten, um den Gemeinderatsbeschluss per Bürgerbegehren zu kippen. Sie brachten mehr als 20 Prozent der wahlberechtigten Einwohner Altenriets hinter sich. Daher hatte der Rat nun über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zu befinden.