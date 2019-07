Gemeinderäte geehrt und verabschiedet

15.07.2019, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

In Grafenberg hat sich der neue Gemeinderat zusammengefunden

Der zweite stellvertretende Bürgermeister Rudolf Rampf (Mitte) ehrte die Gemeinderäte (von links) Gunther Kleemann, Alexander Maisch, Wolfgang Held und Thomas Vorwerk. Foto: Sander

GRAFENBERG. Kürzlich wurden in Grafenberg ausscheidende Gemeinderäte offiziell aus dem Gremium verabschiedet, langjährige Mitglieder geehrt und das neugewählte Gremium verpflichtet.

Ausgeschieden sind Gabriele Ascher (SPD), Hermann Doster und Marco Hellmig (FWV) und Manfred Knöll (CDU). Der stellvertretende Bürgermeister Thomas Vorwerk dankte ihnen für das „große Engagement, mit dem Sie geholfen haben, Grafenberg weiterzuentwickeln“. Diese hohe Einsatzbereitschaft zeige sich nicht nur in der Teilnahme an den Sitzungen. Allein in 500 Tagesordnungspunkte habe sich Gabriele Ascher als Nachrückerin für Angelo Miotto in den vier Jahren ihrer Amtszeit einlesen müssen. Ihr persönlicher Schwerpunkt lag im sozialen Bereich, bei Kindergärten und Personalfragen in der Verwaltung, so Vorwerk.