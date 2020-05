Gelungene Premiere für das Auto-Kino in Grafenberg

Statt zu Busreisen – die wegen Corona verboten sind – lädt die Grafenberger Firma Bader nun ins Auto-Kino auf dem Betriebsgelände in der Albstraße ein. Die Premieren-Vorstellung am Freitag war ausverkauft, alle 67 Stellplätze waren belegt. Auf die Idee für das Autokino kam Geschäftsführer Sven Bader, als er selbst einen Film in einem Auto-Kino gucken wollte. „Alles war ausverkauft. Da kam die Idee auf, dass wir das doch auf unserem Betriebshof auch anbieten könnten.“ So könne man die umsatzlose Corona-Zeit wenigstens etwas besser überbrücken. „Wir wissen nicht, ob das Reisebusverbot im Juni aufgehoben wird und wenn ja, mit welchen Vorschriften“, so Bader. Die hohen Investitionskosten haben den jungen Geschäftsführer nicht von der Umsetzung des Plans abgeschreckt. Er will den Kunden etwas bieten in der Zeit des Verbots für Busreisen und Ausflugsfahrten. Das Reisefest auf dem Firmengelände musste ebenfalls abgesagt werden. Bei der Idee zum Autokino gehe es nicht in erster Linie um die Einnahmen, denn dazu seien die Investitionskosten zu hoch, sondern darum, den Kunden als Alternative etwas zu bieten, so Bader. Für die Filmvorstellung in der ersten Woche gibt es noch wenige Karten, die auf der Internetseite www.autokino-grafenberg.de bestellt werden können. der