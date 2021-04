Schwerpunkte

Geht es den Müllsündern an den Kragen?

20.04.2021 05:30, Von Andreas Pflüger — E-Mail verschicken

Viele Kommunen im Landkreis Esslingen haben mit wild entsorgtem Abfall zu kämpfen

Hausmüll, Sperrmüll, Problemmüll: Was im Umfeld von Glas- oder Altkleider-Containern von verantwortungslosen Zeitgenossen so alles deponiert wird, ist ein Ärgernis. Unter anderem in Wernau, aber auch in vielen anderen Kommunen im Landkreis Esslingen.

Nicht nur am Bodenbach, unweit des Wernauer Naturkindergartens, werden immer wieder Haushaltsüberreste und andere Abfälle illegal entsorgt. Foto: privat

Unter anderem in Wernau ploppt das Thema immer wieder auf, weil an unterschiedlichen Standorten illegal Abfälle entsorgt werden. Regelmäßig beklagen die verschiedenen Ratsfraktionen in ihren Beiträgen die Malaise – zeigen die möglichen Konsequenzen auf oder setzen auf Appelle, die an den Anstand der Übeltäter appellieren. Erst jüngst haben die Grünen/Unabhängigen versucht, den Leuten ins Gewissen zu reden und ihnen Verhaltensregeln an die Hand gegeben. Offenkundig vergeblich, wie sich nur wenige Tage später an mehreren Stellen wieder zeigen sollte.