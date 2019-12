Gegen den Fachkräftemangel

19.12.2019

Wolfschlugen schafft neue Ausbildungsstelle in Kinderbetreuung

Ab dem kommenden Kindergartenjahr bietet die Gemeinde Wolfschlugen eine Praxisintegrierte Erzieherausbildung an. Das beschloss der Gemeinderat in der Montagabendsitzung mit einstimmigem Votum.

WOLFSCHLUGEN. „Der Fachkräftemangel beschäftigt uns sehr“, stieg Bürgermeister Matthias Ruckh in den Tagesordnungspunkt ein, bei dem es um die Kindertagesbetreuung im Ort ging. „Nach dem Ausbau der Kleinkindbetreuung und der Erweiterung der täglichen Betreuungszeit brauchen wir mehr Personal in unseren vier Kindertageseinrichtungen“, ergänzte Hauptamtsleiterin Anke Edelmann. Man biete zwar seit Jahren immer wieder Praktikantenplätze für das Berufskolleg in der klassischen Erzieherausbildung an, so Edelmann: „Doch um künftig früher Fachkräfte zu gewinnen und diese auch an die Kommune zu binden, möchte die Gemeinde gern in die Praxisintegrierte Erzieherausbildung (PiA) einsteigen.“ Die duale Ausbildung sei parallel zur klassischen Erzieherausbildung ein neues Ausbildungsmodell.