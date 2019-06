Geflüchtete zu Besuch im Druckhaus

Eine Gruppe von anerkannten Geflüchteten besuchte vor Kurzem das Druckhaus der Nürtinger Zeitung. Sie werden von der Deutschen Angestellten-Akademie Esslingen betreut. Dort machen sie einen Kurs, der sie auf die Arbeitswelt vorbereiten und ihnen helfen soll, einen Arbeitsplatz zu finden. Für diesen Kurs möchte die Gruppe eine eigene kleine Zeitung gestalten. Um einen Einblick in die Welt des Zeitungsdrucks zu erhalten, entschieden sich die Geflüchteten daher für eine Führung durch unsere Druckerei. Der Besuch begann mit einer Einführung in die Geschichte unserer Zeitung. Dabei lernten sie unter anderem etwas über den Satzdruck. Mit dem geschichtlichen Hintergrund ging es weiter zur Druckmaschine mit den 128 Druckplatten. Im hinteren Teil der Lagerhalle werden die Papierrollen aufbewahrt. Die Gruppe erfuhr, dass für eine Zeitungsauflage etwa eineinhalb Papierrollen benötigt werden. Zum Abschluss ging es in die Kantine zu einer kleinen Stärkung. Die Druckhausführung endete mit einem Informationsfilm über die Senner Medien. skr/Foto: sh