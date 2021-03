Schwerpunkte

Gefahrlos speisen in gereinigter Luft

18.03.2021 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Das Neckartenzlinger Ingenieurbüro IP spendet für die Mensa des Neckartenzlinger Schulzentrums einen Luftreiniger

Seit Dienstag steht in der Mensa des Neckartenzlinger Schulzentrums ein mobiles Luftreinigungsgerät bereit, um für reine Luft zu sorgen, sobald der Mensabetrieb wieder aufgenommen werden kann. Das circa 5500 Euro teure Gerät wurde gespendet vom Ingenieur-Büro IP (Innovatives Planen).

Gruppenbild in der Neckartenzlinger Mensa anlässlich der Übergabe des Luftreinigers Cleanzyl 800 (Mitte) in gereinigter Luft: (von links) Uwe Winkler vom Mensaverein, Bürgermeisterin Melanie Braun, Christian Hage und Tobias Ott vom Ingenieurbüro IP, Gemeinderat Jürgen Schöllhammer und Ortsbaumeister Christoph Schmid. Foto: Just

NECKARTENZLINGEN. Keine fröhlich lärmenden Schüler, kein appetitanregender Duft nach frisch gekochtem Essen: In der Mensa des Schulzentrums herrscht derzeit der Lockdown. Bis zu 500 Essen geben die ehrenamtlich tätigen Köchinnen des Mensavereins zu Spitzenzeiten an hungrige Schüler aus, weiß Uwe Winkler, Vorstandsmitglied im Mensaverein, zu berichten. Seit Corona allerdings habe man in der Mensa an keinem einzigen Tag Normalbetrieb gehabt. Nur ein kleiner Teil der Schülerzahl durfte sich seit Beginn der Pandemie in der Mensa zum Essen niederlassen. Zahlreiche Mahlzeiten wurden deshalb an die Schüler zum Mitnehmen ausgegeben, gegessen wurde in der warmen Jahreszeit auf dem Schulgelände. Als es kälter wurde, hat die Gemeinde sogar ein Mensa-Zelt aufstellen lassen. Dieses wurde mittlerweile wieder abgebaut. Und in diesen Tagen ist noch nicht einmal sicher, in welcher Form und wie lange Schüler wieder an der Schule unterrichtet werden dürfen und ob sie dann vielleicht auch wieder verköstigt werden sollten. Ungeachtet dessen will man sich im Mensaverein Gedanken machen, wie man auf die aktuelle Situation reagieren kann, so Winkler.