Gastel will wieder in den Bundestag

06.03.2021 05:30

Der Grünen-Abgeordnete bewirbt sich um einen Platz auf der Landesliste

(pm) Der Grünen-Abgeordnete des Wahlkreises Nürtingen, Matthias Gastel, strebt eine Wiederwahl an. Deshalb bemüht er sich um einen guten Platz auf der Landesliste. In einer Pressemitteilung erläutert er seine Motivation: „Seit nunmehr fast acht Jahren kämpfe ich in Berlin für die Verkehrswende mit einer starken, zuverlässigen Bahn und besseren Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr sowie für saubere Autos. Das, was im Land mit einem grünen Verkehrsminister gelingt, muss endlich auch im Bund eingeleitet und angepackt werden. Ich habe in meiner Zuständigkeit als bahnpolitischer Sprecher ein neues Konzept für eine starke, leistungsfähige und zuverlässige Bahn vorgelegt. Wir wollen allen Menschen eine nachhaltige, barrierefreie Mobilität jenseits des eigenen Autos ermöglichen. Wir wollen mit dem Deutschlandtakt, also mit verdichteten Taktangeboten und aufeinander abgestimmten Bahnverbindungen, zulasten des Autos deutlich mehr Fahrgäste für die Bahn gewinnen. Wir wollen ergänzend dazu mit mehr schnellen Sprinterangeboten zwischen den großen Metropolen und mit europäischen Nachtzügen die Menschen auf unserem Kontinent verbinden und möglichst viele besonders klimaschädliche Flüge überflüssig machen.“