Gast-Eltern-Initiative im Kreis

Kurzzeit-Aufenthalte für Kinder mit geistiger Behinderung

(pm) Mithilfe der „Gast-Eltern-Initiative“ der Diakonie Stetten erfahren Familien mit Kindern mit Behinderung oftmals dringend benötigte Entlastung. Die Diakonie Stetten vermittelt hierzu tage- oder wochenweise Aufenthalte in ausgewählten Gastfamilien. Diese neue Form der Kurzzeitbetreuung wird vom Landkreis Esslingen unterstützt und von der Stiftung Aktion Mensch finanziell gefördert.

Die „Gast-Eltern-Initiative“ bietet Familien von Kindern mit geistiger oder mehrfacher Behinderung zusätzliche Entlastungsmöglichkeiten. Eltern können ihren Sohn oder ihre Tochter für die Dauer von ein paar Tagen oder Wochen in einer Gastfamilie betreuen lassen und in dieser Zeit selbst wieder auftanken und durchschnaufen. Auch die Kinder selbst können sich während eines Kurzaufenthalts in einer anderen Umgebung erholen und neue Erfahrungen sammeln.

Die Sozialpädagogin Bettina Knödler, die das neue Angebot im Rahmen eines Projekts aufgebaut hat, kann bereits von ersten Erfolgen berichten: „Wir haben ungefähr vor vier Monaten ernsthaft damit begonnen, zu werben. Seither konnten wir schon sechs Gastfamilien gewinnen. Alle haben Erfahrung in der Kindererziehung und zum Großteil sogar Erfahrung in der Pflege und Betreuung von Kindern mit Behinderung. Und erste Gastaufenthalte haben auch schon stattgefunden.“