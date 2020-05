Schwerpunkte

Gartenprojekt in der Uferstraße gestartet

14.05.2020

Noch sieht der Garten in der Unterkunft für Menschen mit Fluchthintergrund und in der Obdachlosigkeit in Grötzingen kahl und leer aus. Doch die Bewohner sind fleißig dabei, ihn zu bearbeiten. Die Idee zu dem Projekt hatten Heike Widmann und Christian Wochele von der Bruderhaus-Diakonie, auch Hausmeister Hans-Peter Gaiser hilft tatkräftig mit. Die beiden Integrationsmanager Widmann und Wochele unterstützen Menschen mit Fluchthintergrund oder in der Obdachlosigkeit beispielsweise bei der Wohnungs-, Job- und Ausbildungssuche. Außerdem helfen sie bei der Bewältigung der Bürokratie und haben immer ein offenes Ohr. Der Garten des Gebäudes in der Uferstraße, das aufwendig neugestaltet und umgebaut wurde, ist noch nicht ganz fertiggestellt. So kam die Idee auf, dass man die große Fläche auch zum Teil als Nutzgarten anlegen könnte. „Es soll ein Angebot für diejenigen sein, die gerne Gartenarbeit machen und für sich selbst etwas anpflanzen möchten“, so Heike Widmann. Es wurden zwei Hochbeete aus Paletten gebaut und mit Randsteinen Beete abgetrennt, so dass jeder sein eigenes Stückchen Erde bearbeiten kann. pm