Für Ukraine-Geflüchtete im Kreis Esslingen gibt es künftig Sozialhilfe

29.04.2022

Geflüchtete aus der Ukraine erhalten ab dem 1. Juni andere Leistungen.

Derzeit befinden sich etwa 2500 aus der Ukraine geflüchtete Menschen im Landkreis Esslingen. Für 1200 Bedarfsgemeinschaften mit ungefähr der doppelten Personenzahl fließen bereits Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) oder Anträge dafür sind in Bearbeitung beim Amt für Flüchtlingshilfe im Landratsamt Esslingen. Die finanzielle Unterstützung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine aus dem AsylbLG endet am 31. Mai. Von 1. Juni an haben Schutzsuchende aus der Ukraine Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe. Geflüchtete, die im Landkreis Esslingen registriert sind, erhalten dann die Leistungen aus der Grundsicherung vom Jobcenter des Landkreises und vom Kreissozialamt.

Die geflüchteten Menschen erhalten frühzeitig einen Antrag, sodass eine nahtlose Auszahlung der Geldleistungen im Übergang möglich wird. Deshalb verschicken das Jobcenter und das Kreissozialamt die entsprechenden Unterlagen mit Ausfüllhilfen in der Landessprache bereits in den nächsten Tagen. Die Anträge werden per Post an alle Geflüchteten aus der Ukraine versendet, die derzeit im Leistungsbezug von Asylbewerberleistungen sind. Um den nahtlosen Übergang aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in den neuen Rechtskreis des Arbeitslosengeld II zum 1. Juni sicherstellen zu können, bitten das Jobcenter und das Kreissozialamt darum, die Unterlagen schnellstmöglich per Post oder per E-Mail zurückzusenden.