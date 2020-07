Schwerpunkte

Für Hennrich war die Nominierung ein Spaziergang

20.07.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

97,5 Prozent der Delegierten schicken den Bundestagsabgeordneten erneut ins Rennen um das Direktmandat

Für Michael Hennrich war die Nominierung in der Filharmonie ohne Gegenkandidat ein Spaziergang. Seit 2002 vertritt er den Wahlkreis Nürtingen im Bundestag. Die Zustimmung in den Reihen seiner CDU ist groß: 80 von 83 Delegierten (97,5 Prozent) wählten Hennrich und signalisierten damit ihre Unterstützung im anstehenden Bundestagswahlkampf 2021.

80 von 83 Delegierten nominierten Michael Hennrich (55) erneut zum Bundestagskandidat der CDU für den Wahlkreis Nürtingen. Foto: Lieb

Gleich zu Beginn seiner Bewerbungsrede am Freitag in der Filharmonie in Filderstadt wies Hennrich darauf hin, dass ihm in den letzten Tagen viele Weggefährten Glück gewünscht und ihm mitgegeben hätten, dass er der Nominierung ja ganz entspannt entgegensehen könne. Doch auf die leichte Schulter wollte der langjährige Bundespolitiker die Wahl nicht nehmen. “Es ist jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung und Prüfung.“ Denn es stelle sich ja auch die Frage, ob noch alle Parteimitglieder, die ihn über Jahre begleitet haben, auch noch voll hinter seiner Arbeit stehen.