Schwerpunkte

Für Flutopfer gespendet

10.12.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Kreisdiakonieverband hat gesammelt und übergab kürzlich 4500 Euro.

Der Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen (KDV) übergibt eine Spende in Höhe von über 4500 Euro für die von der Flut betroffenen Menschen im Ahrtal, bei der Diakonie in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist die Freude groß. Der KDV rief nach der Katastrophe zu Spenden für die in Not geratenen Menschen in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen auf. Auch die dortige Diakonie ist samt Archiv in der Flutnacht untergegangen. Die Mitarbeitenden arbeiten nun in einem Container und sind mit einem Beratungsbus unterwegs im Ahrtal, um den Menschen vor Ort zu helfen. Durch ihre ständige Präsenz konnten diese direkt am Wiederaufbau mitwirken und im Rahmen ihrer Möglichkeiten konkrete Hilfe leisten, so Iris Pfisterer-Dahlem, die Geschäftsführerin des Diakonisches Werk des Evangelischen Kirchenkreises Koblenz.

Dank der großzügigen Spende vieler Menschen konnte der KDV in den letzten Monaten eine Gesamtsumme von über 4500 Euro einnehmen. Diese Summe wird direkt an die Diakonie in Bad Neuenahr-Ahrweiler überwiesen. Eberhard Haußmann, Geschäftsführer des KDV, berichtet: „Gerade jetzt vor Weihnachten soll mit den Spenden bedürftigen Kindern und Jugendlichen und ihren Familien sowie Einzelpersonen eine Freude bereitet und über Gutscheine im Wert von 50, 100 und 150 Euro die Not etwas gelindert werden.“ pm