Schwerpunkte

Für die Zeitung nachts allein in Neuffen unterwegs

01.02.2022 05:30, Von Jutta Nitschke — E-Mail verschicken

Inge Stingle ist eine von rund 200 Zeitungszustellern, die zu früher Morgenstunde die Zeitung zu den Abonnenten bringen. Seit über 20 Jahren trägt sie in Neuffen die Nürtinger Zeitung aus.

Inge Stingle macht das frühe Aufstehen nichts aus. Foto: Nitschke

NEUFFEN. Es ist stockdunkel. Kein Stern ist am Himmel zu sehen. Und es ist ziemlich kalt. Gespenstische Stille herrscht in den Straßen unterhalb des Hohenneuffens. Kein Wunder, denn es ist halb vier am frühen Morgen und Neuffen schläft noch. Nur eine Person und eine einsame Katze sind zu dieser Uhrzeit unterwegs. Inge Stingle hat einen Stapel Tageszeitungen unter dem Arm und verteilt diese in die Briefkästen. Sommers wie winters, ob’s stürmt oder schneit – seit über 20 Jahren bringt die 75-Jährige den Abonnenten ihre Tageslektüre zuverlässig nach Hause. „Die Bewegung hält mich fit und das frühe Aufstehen macht mir nichts aus“, berichtet die rüstige Seniorin. Und sie bleibt dadurch gesund. An ihre letzte Erkältung kann sie sich gar nicht mehr erinnern.