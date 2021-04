Schwerpunkte

Für die Familie ist nichts zu mühsam

21.04.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Die Neuffener Eheleute Dora und Karl Münzenmaier feiern heute ihre Gnadenhochzeit

Dora und Karl Münzenmaier aus Neuffen kennen sich schon seit Kindestagen: Sie wuchsen nur wenige Häuser voneinander entfernt auf. Nachdem Karl Münzenmaier aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, funkte es schließlich und sie wurden ein Paar. Heute feiern die beiden ihren 70. Hochzeitstag.

Dora (91) und Karl (96) Münzenmaier feiern heute ihre Gnadenhochzeit. Foto: Aigner

NEUFFEN. Der erste Kontakt zwischen ihnen entstand über den Bruder von Dora Münzenmaier: Er war in den damaligen Jahren der beste Freund ihres späteren Ehemanns. Doch die junge Liebe sollte noch etwas Zeit benötigen, bis sie sich festigen konnte. Denn die Schrecken des Krieges näherten sich und Karl Münzemaier wurde im Jahr 1943 an die Front geschickt. Erst 1946 konnte er aus der Gefangenschaft in seine Heimat zurückkehren.