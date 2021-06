Schwerpunkte

Fünf Tage in Folge unter 35

09.06.2021 05:30

Ab heute auch Lockerungen im Landkreis Reutlingen

(pm). Die Inzidenz im Landkreis Reutlingen lag am gestrigen Dienstag bei 22,6 und damit wie zuvor bereits im Landkreis Esslingen am fünften Tag in Folge unter dem Schwellenwert 35.

Somit gelten laut einer Mitteilung des Landratsamtes ab heute weitere Lockerungen gemäß der Corona-Verordnung. So entfällt die Testpflicht für alle Einrichtungen und Aktivitäten der Öffnungsstufen 1 bis 3, sofern diese im Freien stattfinden. Feiern im Gastgewerbe sind bis 50 Personen innen und außen möglich, jedoch ist ein Test-, Impf- oder Genesenennachweis notwendig. Zudem gibt es weitere Lockerungen für die Anzahl an Personen bei Kulturveranstaltungen und Veranstaltungen in Vereinen und Betrieben. Hier sind außen bis 750 Personen erlaubt. Die Lockerungen werden zurückgenommen, wenn die Inzidenz drei Tage lang wieder über 35 liegt.