Fünf Jahre nach dem Völkermord

03.08.2019, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Junge Jesiden aus Frickenhausen erinnern sich an den Tag, an dem der Islamische Staat versuchte, ihr Volk auszulöschen

Heute vor fünf Jahren verübte der IS einen Völkermord im Nordirak. Mit einem Sonderkontingent rettete Baden-Württemberg damals 1000 Frauen und Kinder und versteckte sie an geheimen Orten – unter anderem auch in Frickenhausen.

Können heute wieder lächeln: Roda (links) und ihre Cousine Lea wurden gemeinsam vom IS verschleppt. Foto: Klemke

FRICKENHAUSEN. Am 3. August 2014 begann die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit der Verfolgung und Vernichtung der jesidischen Bevölkerung im Nordirak. Was in Sindschar, dem Hauptsiedlungsgebiet der Jesiden, geschah, bezeichnet die UN als Völkermord. Mehr als 7000 Jesiden wurden getötet, tausende Frauen wurden versklavt, vergewaltigt und verkauft. Noch immer werden viele Menschen vermisst. Es ist kaum vorstellbar, dass das lächelnde kleine Mädchen vor mir, mit seinen pink lackierten Fingernägeln und dem rosa gestreiften Shirt erst vor vier Jahren aus dieser Hölle entkommen ist.