Führung in Gutenberger Höhlen

24.08.2019, — E-Mail verschicken

LENNINGEN-SCHOPFLOCH (pm). Auch in diesem Jahr bietet das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb in Zusammenarbeit mit der Ortschaftsverwaltung Gutenberg Führungen in die Gutenberger Höhlen an. Die nächste Führung findet am Mittwoch, 28. August, von 14 bis 15.30 Uhr unter der fachkundigen Leitung von Heinz Mayer, ehrenamtlicher Landschaftsführer am Naturschutzzentrum Schopflocher Alb, statt. Im Mittelpunkt dieser Führung stehen Höhlen und andere Karstphänomene der Schwäbischen Alb. Unter der fachkundigen Leitung der Landschaftsführer wird die Entstehung der Höhlen, der Tropfsteine und Kalksinter erläutert sowie über die Gefährdung und den Schutz solcher Naturgebilde informiert. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz „Gutenberger Höhlen“ zwischen Schopfloch und Krebsstein. Nach der Führung besteht die Möglichkeit, sich bei einer Tasse Kaffee im Naturschutzzentrum auszutauschen und sich über regionale Produkte aus dem Biosphärengebiet zu informieren. Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben.