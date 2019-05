Durchweg positiv ist die Resonanz zur Nürtinger Musiknacht am Samstag. Geschuldet dürfte dies vor allem der Auswahl an hochkarätigen Künstlern in den teils außergewöhnlichen Lokalitäten sein. Eben diese gaben sich auch reichlich Mühe, die Besuchermassen vom anhaltenden Starkregen draussen abzulenken und im Trockenen zu halten - mit Erfolg. Ausgelassen wurde bis weit in den Morgen hinein gesungen und getanzt - und noch länger. Die einzigen Verlierer des Abends waren die Betreiber der Foodtrucks. Diese verziehen dem Wetter aber.

