Fruchtbare Zusammenarbeit

16.10.2019 05:30, — E-Mail verschicken

Leistungsabzeichen in Gold für Wehren Altenriet und Schlaitdorf

Das ist die erfolgreiche Feuerwehrtruppe aus Schlaitdorf und Altenriet. pm

(pm) Zum ersten Mal in der Geschichte der Feuerwehren Altenriet und Schlaitdorf wurde das höchste Abzeichen der Feuerwehren in Baden-Württemberg, das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold, abgelegt. Eine gemischte Gruppe der beiden Feuerwehren ergatterte das begehrte Abzeichen am vergangenen Wochenende in Weilheim unter Teck.

Die Teilnehmer hatten in den vergangenen Jahren bereits die Leistungsabzeichen in Bronze und Silber gemeinsam abgelegt. Die Zusammenarbeit beim Leistungsabzeichen war auch der Beginn der intensiven Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren. Gemeinsame Übungen und die Unterstützung bei Einsätzen haben sich in den letzten drei Jahren etabliert und wurden kontinuierlich ausgebaut. Beide Wehren profitieren hier durch eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit gleich starken Partnern.