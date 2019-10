Frisch gepresst schmeckt Saft am besten

07.10.2019, Von Thomas Krytzner

Beim 24. Moschtfescht gab’s im Freilichtmuseum Beuren rund 100 Apfelsorten zu bestaunen – Mitmachaktionen begeisterten Groß und Klein

Welcher Apfel riecht am besten? Der Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine Esslingen zeigte an die 100 verschiedene Sorten.

BEUREN. Die ersten Herbststürme ziehen über das Land und die Apfelernte hat längst begonnen. Je nach Sorte schon im August und bei einigen endet die Ernte erst Ende Oktober. Also genau der richtige Zeitpunkt, um im Freilichtmuseum Beuren das 24. Moschtfescht zu feiern. Trotz des regnerischen Starts in den Tag kamen am Sonntag Hunderte Besucher ins Museumsdorf und waren von den zahlreichen Mitmachaktionen und Vorführungen begeistert.