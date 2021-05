Schwerpunkte

Friedhofsgebühren steigen deutlich

20.05.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Gemeinderat Altenriet stimmt für nahezu 100-prozentige Kostendeckung – Forum Bürgerprojekte schlägt neue Liegebänke vor

Seit mehreren Jahren ist in Altenriet der Kostendeckungsgrad bei den Friedhofsgebühren zu niedrig. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend ist daher für die Zukunft eine nahezu 100-prozentige Kostendeckung beschlossen worden. Gesprochen wurde auch über Ortsverschönerungen.