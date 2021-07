Schwerpunkte

Friedhofsgebühren in Beuren steigen deutlich an

08.07.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der Gemeinderat Beuren tat sich schwer mit der Erhöhung zum Kostendeckungsgrad von 80 Prozent für die Gemeinde

Sehr lange ist am Montagabend im Gemeinderat in Beuren über die Erhöhung der Friedhofsgebühren diskutiert worden, die aus Sicht aller zu hoch ausfallen. Am Ende schlossen sich bei fünf Gegenstimmen aber zehn Gremiumsmitglieder dem Verwaltungsvorschlag an, eine Kostendeckung von 80 Prozent zu erreichen. Aktuell trägt die Gemeinde 60 Prozent der Kosten.

Die Gemeinde Beuren hat die Friedhofsgebühren seit neun Jahren nicht mehr erhöht. Nun steigen die Preise umso stärker an. Foto: Holzwarth

BEUREN. Seit dem Jahr 2012 hat die Gemeinde Beuren die Friedhofsgebühren nicht mehr erhöht. Da aber über die vergangenen Jahre die laufenden Kosten rund um den Friedhof erheblich gestiegen sind, ist der Kostendeckungsgrad für die Gemeinde stetig nach unten gegangen. Besonders stark gestiegen sind auf der Friedhofsfläche die Unterhaltungs- und Reparaturkosten – unter anderem für die asphaltierten Wege. Bereits im Jahr 2018 konnten mit den erhobenen Friedhofsgebühren gerade einmal noch rund 40 Prozent der entstehenden Kosten getragen werden. Die verbleibenden 60 Prozent bezahlt seither die Gemeinde – und somit letztlich auch jeder Steuerzahler. Im Jahr 2018 hatte es für den Friedhof Erlöse in Höhe von 48 318 Euro gegeben, während sich die Kosten auf 120 496 Euro summierten. Somit mussten 72 178 Euro aus dem Gemeindehaushalt für den Ausgleich sorgen.