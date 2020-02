Frickenhausen, Tischardt und Linsenhofen: Chöre ziehen an einem Strang

26.02.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Liederkranz Frickenhausen, Liederkranz Tischardt und Sing-Club Linsenhofen starten am 4. März mit dem Projektchor Neuffener Tal

Das Problem kennen viele Chöre in der Region: Die aktiven Sängerinnen und Sänger werden älter und es mangelt an Nachwuchs. Diesem Umstand begegnen der Liederkranz Tischardt, der Liederkranz Frickenhausen und der Sing-Club Linsenhofen mit der Gründung eines gemeinsamen Projektchors Neuffener Tal. Die erste Probe ist am Mittwoch, 4. März, in Frickenhausen.