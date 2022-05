Schwerpunkte

Frickenhausen geht gegen Lärm und Müll bei Glascontainern vor

05.05.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Immer wieder einmal gibt es Beschwerden über Lärm beim Einwurf von Glas in den Ortsteilen von Frickenhausen. Ebenfalls seien immer wieder die Glascontainerstandorte im Gemeindegebiet vermüllt, erklärt Bürgermeister Simon Blessing. Deshalb habe man sich jetzt entschlossen, Schilder mit den entsprechenden Zeiten für das Einwerfen und entsprechende Hinweise und Verbote an jedem Glascontainerstandort in den drei Ortsteilen aufzustellen. Aktuell arbeite man mit provisorischen Schildern – wie auf dem Bild an der Linsenhöfer Otto-Maisch-Halle. Die endgültigen Schilder seien noch nicht geliefert, so der Schultes: „Sobald diese da sind, werden wir ordentliche Schilder mit richtigen Masten an den Standorten aufstellen.“ aw Foto: Müller