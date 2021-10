Schwerpunkte

Frickenhausen ehrt Silbermedaillengewinner bei den Paralympics Thomas Brüchle

18.10.2021 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Der Silbermedaillengewinner bei den Spielen in Tokio Thomas Brüchle aus Frickenhausen trug sich am Sonntag ins Goldene Buch der Gemeinde ein. Bürgermeister Simon Blessing forderte ihn anschließend zum Einlagespiel heraus.

Am Ende zog Bürgermeister Blessing gegen Thomas Brüchle deutlich den Kürzeren. Foto: Sander

FRICKENHAUSEN. Paralympisches Edelmetall gab es am Sonntag in der Frickenhäuser Sporthalle im Erich-Scherer-Zentrum zu bewundern, denn Thomas Brüchle wurde anlässlich eines Inklusionstrainings für seine großartige Leistung mit der deutschen Tischtennis-Mannschaft in Tokio geehrt.