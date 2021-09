Schwerpunkte

Frickenhäuser Haushalt entweickelt sich besser als erwartet

30.09.2021 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Zwischenbericht zum laufenden Haushaltsjahr in Frickenhausen zeigt: Die Gewerbesteuer entwickelt sich womöglich besser als gedacht. Außerdem wurde die Anschaffung von Luftfilteranlagen für Schulen beschlossen. Und: Der örtliche Supermarkt schließt nicht Ende des Jahres.

Bleibt den Frickenhäusern auf jeden Fall mindestens ein Jahr länger erhalten: Der Bonus Supermarkt in der Hauptstraße. Foto: Holzwarth

FRICKENHAUSEN. Die Gemeinde liegt bei ihrem Haushaltsplan 2021 bisher im Soll, teilweise wurden sogar höhere Einnahmen als geplant erzielt. Das ergab der von Kämmerin Ina Griesinger vorgestellte Haushaltszwischenbericht. In der Gemeinderatssitzung in der Festhalle des Erich-Scherer-Zentrums wurde am Dienstagabend außerdem beschlossen, dass stationäre Lüftungsanlagen für die Schulen und Kindertagesstätten in Frickenhausen, Linsenhofen und Tischardt angeschafft werden.