Schwerpunkte

Frickenhäuser Gemeinderat segnet gemeinsame Sparanträge für Etat ab

28.04.2022 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Auch die Verwaltung ist mit den gemeinsamen Anträgen der Fraktionen zum Haushalt einverstanden. So will man sparen und dem Defizit rasch entgegenwirken.

FRICKENHAUSEN. In Rekordzeit wurden in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag in der Festhalle des Erich-Scherer-Zentrums die Anträge der Fraktionen zum Haushalt für das bereits laufende Jahr abgesegnet. Rekordverdächtig auch die Einstimmigkeit bei allen Anträgen. Und rekordverdächtig auch das Schweigen der Räte.

Allerdings kam das wenig überraschend. Denn diesmal hatten sich die drei Fraktionen bereits vor den öffentlichen Sitzungen zum Haushalt darauf geeinigt, angesichts der prekären Etatlage gemeinsame Anträge vorzulegen und zu sparen, wo es nur geht.

Schon bei der Einbringung des Haushalts durch Kämmerin Ina Griesinger vor Weihnachten war klar: Im Haushalt für 2022 ist kein Spielraum für neue Investitionen. Es geht darum, bereits begonnene Projekte voranzutreiben und dort zu investieren, wo bereits Zuschüsse fließen. Nur das Nötigste soll angegangen werden, alles andere verschoben werden.