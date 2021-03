Schwerpunkte

Freilichtmuseum Beuren verschiebt Saisonstart

18.03.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Hohe Inzidenzzahlen im Landkreis Esslingen erlauben bis auf Weiteres eine Eröffnung zum geplanten Termin am 28. März nicht

Die Vorbereitungen im Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen sind in vollem Gang, doch der für den 28. März geplante Saisonstart wird wegen des Pandemie-Geschehens verschoben. Das bestätigte gestern Museumsleiterin Steffi Cornelius. Die Infektionszahlen im Landkreis lassen eine Öffnung nicht zu. Dennoch bereitet man sich auf Angebote vor, wenn es die Lage erlaubt.

Der Eingangsbereich des Freilichtmuseums wird vorerst verwaist bleiben, der Pandemieverlauf ließ den Eröffnungstermin platzen. Foto: Holzwarth

Auch im vergangenen Jahr hat sich der Start der kulturhistorischen Bildungseinrichtung am Ortsrand Beurens bis in den Mai verschoben, dann aber zeigte sich das haupt- und ehrenamtliche Museumsteam mit angepassten Formaten, der Lenkung von Besuchern, dem Hygienekonzept und der Erfassung der Kontaktdaten gut aufgestellt. „Von den Erfahrungen profitieren wir und sie haben gezeigt, dass ein Betrieb möglich ist“, so Steffi Cornelius.