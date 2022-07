Schwerpunkte

Freilichtmuseum als Briefmarke

15.07.2022

Anfang Juli hat die BW-Post Esslingen eine Briefmarkenserie mit Motiven aus dem Freilichtmuseum Beuren präsentiert. Sie erscheint als Edition in Kooperation mit dem Landkreis Esslingen. Die neue Serie ist eine Komplettserie für alle Briefformate. „Wir freuen uns, dass nun die Aufnahmen von wiederaufgebauten Gebäuden mit tau senden von Postsendungen auf die Reise gehen“, sagt Petra Naumann, die stellvertretende Leiterin des Freilichtmuseums (im Bild mit Rainer Lutz, Großkundenbetreuer der BW-Post in Esslingen). Für Sammler sind Ersttagskarten in einer streng limitierten Auflage von 250 Exemplaren erschienen. Die Ersttagskarten und die Marken können in allen teilnehmenden Service-Points der BW-Post Esslingen und in begrenzter Menge direkt im Freilichtmuseum erworben werden. Auch über die Homepage des Post-Dienstleisters sind sie erhältlich. la Foto: Bulgrin