Schwerpunkte

Fragebögen für Senioren

01.10.2020 05:30, Von Lutz Selle

Gemeinderat stimmt der Teilnahme am Projekt „Kommunale Quartiersentwicklungsplanung“ zu

Der Gemeinderat Beuren hat sich einstimmig für die Teilnahme am Projekt „Kommunale Quartiersentwicklungsplanung – Älter werden im Quartier“ ausgesprochen. Nach einer Diskussion wurde zudem dem geplanten Beitritt zum Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen zugestimmt.

BEUREN. Franziska Hezinger, die das Sachgebiet Altenhilfeplanung im Esslinger Landratsamt leitet, informierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung über das Projekt „Kommunale Quartiersplanung“. Als ein „Quartier“ werde Beuren betrachtet. Es könne aber alternativ auch der gesamte Landkreis als Quartier gewertet werden. In mehreren Gemeinden wurden bereits Bürger im Alter über 60 Jahren schriftlich gefragt, was sie sich in der Gemeinde wünschen und welche Angebote sie nutzen würden. Die Fragebögen wurden danach ausgewertet und ein Bericht erstellt.

Was Beurener Senioren wünschen