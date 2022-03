Schwerpunkte

Fotoausstellung: 950 Jahre Neckartenzlingen in Bildern

14.03.2022 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Ausstellung: In der Galerie am Rathaus wurde am Sonntag die Fotoausstellung „950 Jahre Neckartenzlingen“ eröffnet. Auch Bürgermeisterin Melanie Braun war anwesend. Die Gemeinde startet so ins Jubiläumsjahr.

Bürgermeisterin Melanie Braun und Prof. Helmuth Kern eröffneten die Ausstellung in der Galerie im Rathaus. Foto: Böhm

NECKARTENZLINGEN. Stolze 950 Jahre wird Neckartenzlingen in diesem Jahr alt. Aus diesem Anlass erstellten Autoren unter der Federführung des Metzinger Archivars Rolf Bidlingmaier eine Ortschronik, die am 28. Mai in einem Festakt präsentiert werden soll.