Forstamt warnt vor Gefahr im Wald

13.02.2020 05:30

Auch nach Abflauen des Sturmtiefs Sabine gibt es keine Entwarnung

(la) Die stürmischen Tage haben im Wald ihre Spuren hinterlassen: Im Landkreis Esslingen hat das Sturmtief Sabine rund 5000 Kubikmeter Sturmholz geworfen. Das Forstamt warnt Waldbesucher vor Gefahren, selbst wenn sich der Sturm gelegt hat. Dürre Äste, die noch in den Baumkronen hängen, sind durch den Wind gelockert worden und können nun bereits durch kleinste Windbewegungen herunterfallen.

„Spaziergänger sollten derzeit den Wald meiden“, lautet der Rat des Kreisforstamts. Vor allem der Aufenthalt unter alten Baumkronen berge Gefahren, da alte Bäume einen höheren Anteil an abgestorbenen Ästen aufweisen. Auch vom Wind in Schräglage gebrachte Bäume können ohne Vorwarnung zu Boden gehen. Dass viele Bäume durch die vorangegangenen Trockenheitsjahre geschwächt sind und in der Folge Feinwurzelanteile eingebüßt haben, erhöht die Gefahr.