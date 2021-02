Schwerpunkte

Fördergeld für die Ortskerne

01.02.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Reudern und Kohlberg bekommen Mittel aus dem ELR-Programm

(pm). Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) greift zum wiederholten Mal und es will Ortskerne in kleinen und großen Kommunen funktionsfähig erhalten. Eine starke Infrastruktur vor Ort ist der zentrale Standortfaktor für die Gemeinden. Gemeinden, die Bäckereien, Metzgereien, kleine Handwerksbetriebe und Gasthäuser unterstützen, werden deshalb bevorzugt gefördert.

In den Genuss der Förderung kommt der Stadtteil Nürtingen-Reudern mit rund 200 000 Euro und die Gemeinde Kohlberg mit 40 000 Euro, beide erhalten Fördermittel zur Stärkung ihrer Grundversorgung.

„Insgesamt wurden für das laufende Jahr 1746 Projekte in 516 Gemeinden ausgewählt. Dass die Grundversorgung in den beiden Ortskernen Kohlberg und Reudern gestärkt werden soll, freut mich besonders“, so der Nürtinger Landtagsabgeordnete Winfried Kretschmann. Im ganzen Landkreis Esslingen kommt außerdem noch Bissingen/Teck in den Genuss einer Förderung.