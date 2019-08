Flohmarkt an der Kirche

NECKARTENZLINGEN (ma). Am Sonntag, 8. September, findet rund um die katholische St.-Paulus-Kirche wieder ein Flohmarkt zugunsten von Hilfsprojekten in der ganzen Welt statt, unter anderem in Nigeria, Komló in Ungarn und Simbabwe. Spenden für den Flohmarkt werden im katholischen Pfarramt, Panoramastraße 8, jeweils montags, mittwochs und freitags von 16.30 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr angenommen, außerdem am Dienstag, 3. September, von 16.30 bis 18.30 Uhr. Letzter Annahmetag ist Mittwoch, 4. September. Die Veranstalter bitten darum, die Waren in stapelbaren Bananen- oder Obstkisten, wenn möglich mit Deckel zu verpacken. Nähere Informationen gibt es im Pfarrbüro, Telefon (0 71 27) 92 31 40), oder bei Organisator Ulrich Kröll, Telefon (0 71 27) 3 50 83.