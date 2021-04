Schwerpunkte

Finanzspritze für die Beurener Schwimmhalle

01.04.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Über eine Spende von 1000 Euro kann sich der Förderverein der Beurener Kleinschwimmhalle freuen. Die Beurener Firma Pfänder Fenster hat den Betrag zur Sanierung des Hallenbades gespendet. „Viele Kinder aus dem Neuffener Tal und auch den Nachbargemeinden haben hier das Schwimmen gelernt und sollen es auch in Zukunft hier tun“, sagt Christoph Pfänder (rechts). Deshalb ist ihm und auch allen Beurener Bürgern sehr daran gelegen, die stark sanierungsbedürftige Halle zu erhalten. Insgesamt neun Schulen aus dem Neuffener Tal, Erkenbrechtsweiler und dem Lenninger Tal nutzen das Bad zum Schwimmunterricht und auch die DLRG-Gruppen aus Beuren, Balzholz und Neuffen trainieren hier. Bürgermeister Daniel Gluiber (links) und Kai Schneider, Vorstand des Fördervereins, sind sehr zuversichtlich. Nach einem Zuschuss über drei Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ an die Gemeinde Beuren sollte der Sanierung der Kleinschwimmhalle nichts mehr im Wege stehen. jh