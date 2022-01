Schwerpunkte

Finanzielle Situation von Grafenberg ist überraschend gut

29.01.2022 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Die finanzielle Situation der Gemeinde ist überraschend gut, dennoch gab es bei der vergangenen Gemeinderatssitzung auch einiges an Kritik für die vergangenen Haushaltspläne.

Trotz eines Minus im Ergebnishaushalt von knapp 111 000 Euro ist die finanzielle Lage in Grafenberg entspannter als erwartet. Foto: Gemeinde

GRAFENBERG. Reichlich Kritik gab es in den Haushaltsreden der Fraktionen in der jüngsten Gemeinderatssitzung, vor allem hinsichtlich der Zahlen, denn noch immer fehlen Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse seit 2018. „Für den Haushalt 2023 kann ich heute schon ankündigen, werde ich ohne die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse keine Zustimmung mehr erteilen“, so FWV-Gemeinderat Gunther Kleemann.