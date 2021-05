Schwerpunkte

Finanzielle Schieflage abgewendet

10.05.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Beim TV Bempflingen warten alle Beteiligten auf den Neustart des Sportbetriebs – sonst droht das Aus vieler Ehrenamtlicher

Machen sich Sorgen um den TV Bempflingen: Vorsitzender Rudi Hiller (links) und sein Vize Ralph Schippers: Eine finanzielle Schieflage konnte abgewendet werden. Foto: Oechsner

BEMPFLINGEN. Das Miteinander im TV Bempflingen ist von großer Solidarität geprägt: Als im vergangenen Sommer die verpachtete „Waldeck“-Sportgaststätte nach dem ersten Lockdown wieder geöffnet war, war sie stets gut besucht. Die Wirtin dankt’s und zahlt dem Verein auch in Schließzeiten wie derzeit die Pacht pünktlich und die meisten der 800 Mitglieder bleiben dem TV in den schwierigen Zeiten treu, auch wenn trotz des ruhenden Sportbetriebs die Mitgliedsbeiträge abgebucht wurden. Der Vorstand hatte für diesen Schritt um Verständnis gebeten: „Wir sind uns bewusst, dass ohne aktuelles Angebot eine Beitragszahlung nicht bei jedem Mitglied auf Verständnis stoßen wird“, hieß es in einem Schreiben. Doch die TV-Macher wurden positiv überrascht: „Eine große Austrittswelle gab es nicht, wir sind sehr froh darüber“, erklärt Vorsitzender Rudi Hiller.