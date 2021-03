Schwerpunkte

Finanzielle Lage in Schlaitdorf hat sich dramatisch verschlechtert

24.03.2021 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Gemeinderat Schlaitdorf befasst sich mit der Haushaltsplanung – Keine Kredite nötig

SCHLAITDORF. „Auch wenn 2020 außergewöhnlich war, haben wir viele Grundsteine gelegt“, betonte Bürgermeister Sascha Richter zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Weitere Aufgaben wie die Sanierung des Sportplatzes sowie das Parkraumkonzept, die Schaffung von Wohnraum oder die Entwässerung im geplanten Entwicklungsgebiet „Vor der Gasse“ warteten.

Verbandskämmerer Michael Castro führte durch die Zahlen des Haushaltsplans, den der Rat einstimmig beschloss. Die sehr gute finanzielle Lage habe sich durch das Virus „dramatisch verschlechtert“ und die Wirtschaft verändert, so Richter. Verbindliche Planungen seien daher schwierig. „Doch obwohl wir in der Planungsphase mit einem negativen Ergebnis in das Jahr 2020 gestartet sind, ist es absehbar, dass wir mit einem positiven Ergebnis abschließen.“

Aufgrund der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung 2020, so Castro, konnten die anstehenden Aufgaben kostengünstig ausgeführt werden, was bis Ende 2024 zu einer Verbesserung der liquiden Mittel auf knapp 1,2 Millionen Euro, entsprechend einem Plus von rund 60 Prozent, führt. „Im Vergleich zu anderen Kommunen steht die Gemeinde gut da und kann ihre Aufgaben erledigen, ohne einen Kredit aufzunehmen.“