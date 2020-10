Schwerpunkte

Filderklinik: Neuer ärztlicher Direktor

15.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

(pm) Seit dem 1. September hat die Filderklinik mit Dr. Stefan Hiller einen neuen Ärztlichen Direktor. Er folgt auf Dr. Thomas Breitkreuz, der das Amt in den vergangenen vier Jahren innehatte. „Ich freue mich auf meine neue Funktion als Ärztlicher Direktor und möchte mich bei meinen Kollegen und der Geschäftsführung für das Vertrauen bedanken“, betont Dr. Stefan Hiller, der bereits seit zehn Jahren als Leitender Arzt das Zentrum für integrative Onkologie der Filderklinik verantwortet. Sein Medizinstudium absolvierte Dr. Hiller in Göttingen und Würzburg und war anschließend als Assistenzarzt in der Filderklinik tätig. Hier fand der erste Kontakt zur anthroposophischen Medizin statt. Auch nach seinem Wechsel an das Bürgerhospital des Klinikums Stuttgart, wo er seine Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Internistische Onkologie abschloss, blieb der Kontakt zur Anthroposophie bestehen. Nachdem Hiller die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin erworben hatte, trat er eine Stelle als Oberarzt in der Klinik für Hämatologie und Onkologie im Katharinenhospital an. Dort leitete er mehrere Jahre die onkologische Tagesklinik und die Therapieambulanz. Er beteiligte sich intensiv an der Betreuung und Entwicklung von medizinischen Studien, welche den Patienten neue, ganzheitliche Therapieoptionen eröffneten. 2011 folgte das Angebot der Filderklinik, die onkologische Abteilung zu übernehmen. Unter ihm wurde das Zentrum für Integrative Onkologie weiter ausgebaut, die onkologische Ambulanz aufgebaut und eine Palliativstation etabliert. Er ist auch im Vorstand des Onkologischen Schwerpunkts Esslingen.