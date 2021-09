Schwerpunkte

Feuerwehrwagen aus dem Kreis Esslingen für Kroatien

10.09.2021

Die Feuerwehren aus Aichtal, Neckartailfingen und Esslingen unterstützen die Erdbebenregion im kroatischen Glina.

Aichtals Bürgermeister Sebastian Kurz (Mitte, rechts) übergibt die Fahrzeugschlüssel der beiden Feuerwehrautos an Glinas Bürgermeister Ivan Jankovic. Foto: pm

AICHTAL. Kürzlich machte sich eine Delegation aus Aichtal, Neckartailfingen und Esslingen auf den Weg nach Glina in Kroatien. Die Kleinstadt, in der rund 9000 Menschen leben, wurde Ende Dezember durch ein verheerendes Erdbeben verwüstet. Die Stadt und die umliegenden Dörfer wurden in weiten Teilen zerstört. Auch das Gerätehaus der Feuerwehr Glina wurde massiv beschädigt.