Feuerwehr-Spende für Schwimmhalle

21.04.2022

BEUREN. Eine Spende in Höhe von 1000 Euro hat die Freiwillige Feuerwehr Neuffen an den Förderverein Schwimmhalle Neuffener Tal überreicht. Ob DLRG oder Feuerwehr – beiden ist es wichtig, ihren Mitgliedern den richtigen Umgang mit dem Element Wasser näherzubringen. Dass die Ausbildung nur mit entsprechender Ausstattung und Infrastruktur funktioniert, wissen die beiden Rettungsorganisationen genau. Kaum wurde verkündet, dass es um das Sanierungsvorhaben brenzlig wird, stand die Feuerwehr bereits mit dem Spendenscheck bereit. Übergeben wurde der Scheck durch die Feuerwehr-Kommandanten Dietmar Staiger, Frank Höfle und Werner Mönch (in der Mitte von links) an Tim Reeth (links) und Kai Schneider (rechts) vom Förderverein der Kleinschwimmhalle in Beuren. pm Foto: pm