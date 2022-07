Schwerpunkte

Feuerwehr-Debatte in Aichtal: 1,6 Millionen Euro ins Wasser gesetzt?

19.07.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

2007 wurde das Feuerwehrhaus in Aich bezogen. Sollten die Abteilungen Aich und Grötzingen fusionieren, müsste der Standort wieder aufgegeben werden. Derweil hat sich überraschend eine weitere Option aufgetan. Die Entscheidung über die Zukunft der Aichtaler Wehr fällt am Mittwoch.

2021 lief das noch junge Feuerwehrhaus in Aich mit Wasser voll. Hat man den Hochwasserschutz bei der Planung vernachlässigt? Foto: NZ-Archiv

AICHTAL. „Eine würdige Unterkunft für die Wehr an einem optimalen Standort“, sagte der damalige Kreisbrandmeister Bernhard Dittrich im September 2006 bei der Einweihung des Feuerwehrhauses in Aich, gleich neben der Festhalle. Nur 16 Jahre später sieht es so aus, als sei der Standort doch nicht so ganz optimal gewählt worden.