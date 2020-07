Schwerpunkte

Ferienprogramm in Wolfschlugen: Sommer, Sonne und viel Spaß

27.07.2020 05:30, Von Gerlinde Ehehalt — E-Mail verschicken

Auch in diesem Jahr kann in Wolfschlugen das beliebte Sommerferienprogramm stattfinden

Haben zusammen das Zelt am Kinder- und Jugendhaus aufgebaut (von links): Sven Schwarz, Gabi Leuchte-Henzler, Bürgermeister Matthias Ruckh, Melanie Kunert und Jessica Fiedler. Foto: Ehehalt

WOLFSCHLUGEN. Unter dem Motto „Sommer, Sonne, Kernzeit“ gibt es gleich in den ersten anderthalb Ferienwochen jede Menge Angebote für Grundschulkinder in der Kernzeitbetreuung. Jessica Fiedler, Silke Holder und Viola Bauer vom Kernzeit-Team stellten innerhalb kürzester Zeit ein attraktives Programm zusammen. So dürfen sich die Grundschüler gleich zu Ferienbeginn auf fröhliche Wasserschlachten oder auf die Zubereitung von Cocktails und Smoothies freuen.