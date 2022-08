Schwerpunkte

FC Frickenhausen für Ehrenamtspreis nominiert

23.08.2022 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Der FC Frickenhausen bewirbt sich mit seiner Fußball-Jugendförderung „Fußball während der Corona-Pandemie“ um den Ehrenamtspreis.

FRICKENHAUSEN. „Die Pandemie war eine schwierige Zeit“, sagt Michael Schmid. Damit spricht der Hauptkassier des FC Frickenhausen natürlich vielen aus der Seele. Gerade auch all den Ehrenamtlichen in den Sportvereinen der Region. Für die Verantwortlichen sei aber schnell klar gewesen, dass Dienst nach Vorschrift oder gar Resignation gar nicht in die Tüte kommen. Schmid: „Wir wollten vor allem die Jugend bei der Stange halten.“ Schließlich hätten die jungen Menschen am meisten gelitten unter Lockdowns und Beschränkungen. So engagierte sich der FCF in den Pandemiejahren und insbesondere im Jahr 2021 in besonderem Maß für die Jugend im Ort. Deshalb ist der FCF auch in die engere Auswahl der für den Ehrenamtspreis Nominierten gekommen. Der Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ wird von unserer Zeitung in Kooperation mit der Stiftung der Kreisparkasse Esslingen-Nürtingen ausgelobt.