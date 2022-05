Schwerpunkte

Familientag bei Neckartenzlinger Jugendfeuerwehr

24.05.2022 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Auf dem Gelände des Schulzentrums feierte die Neckartenzlinger Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Neckartenzlingen ihren 25. Geburtstag gemeinsam mit der Bevölkerung. Viele Rettungsdienste stellten sich vor.

NECKARTENZLINGEN. Seit 25 Jahren betreibt die Freiwillige Feuerwehr in Neckartenzlingen eine Jugendabteilung und bildet damit den eigenen Nachwuchs aus. Um der Bevölkerung zu zeigen, was die einzelnen Hilfsorganisationen leisten, veranstalteten die Feuerwehrangehörigen am Sonntag einen Familientag in den Auwiesen.