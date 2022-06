Schwerpunkte

Fahrgäste werden befragt

21.06.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Der Verband Region Stuttgart möchte Mobilitätsangebote besser planen.

Der Verband Region Stuttgart befragt ab Dienstag, 21. Juni, zweieinhalb Wochen lang Fahrgäste an S-Bahnhöfen und Bahnhaltestellen in der Region. Die Ergebnisse sollen als Grundlage für die Weiterentwicklung von Mobilitäts- und Informationsangeboten dienen.

Wie der Verband mitteilt, werden bis zum 7. Juli an nahezu allen Schienenhaltestellen in der Region einsteigende Fahrgäste befragt. Sie erhalten am Bahnsteig eine Postkarte mit Fragen und werden gebeten, Auskunft über ihren Weg zum Bahnhof, den Reisezweck und das Ziel der Reise zu geben. Auch zu den Einrichtungen rund um den Bahnhof ist die Meinung der Fahrgäste gefragt. Die Postkarte kann kostenlos über die Briefkästen der Deutschen Post zurückgeschickt werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, den Fragebogen im Internet auszufüllen. Über einen QR-Code auf der Postkarte gelangt man zu den Fragen.

Für alle Teilnehmer, die online an der Befragung teilnehmen, wird laut Verband in der Region Stuttgart jeweils ein Quadratmeter Blühwiese für Bienen und andere Insekten gepflanzt. Darüber hinaus kann man online an der Verlosung von drei iPads teilnehmen. Das Befragungspersonal erkennt man an den blauen Westen mit dem Logo der Region Stuttgart und einem Namensschild. pm