Fahrbahnbelags- und Brückenbauarbeiten bei Großbettlingen

01.08.2020

Ab Montag, 3. August, finden an der Kreisstraße 1231 zwischen der Einmündung der K 1232 nach Großbettlingen und dem Rammerthof bei der B 313 beziehungsweise K 1230 nach Raidwangen Straßenbauarbeiten und Brückeninstandsetzungsarbeiten an der Autmutbachbrücke statt. Im ersten Abschnitt wird die Autmutbachbrücke (im Bild links) im Zuge der Umfahrung von Großbettlingen saniert. Die Arbeiten dauern rund vier Monate. Während dieser Zeit wird der Verkehr mit einer Signalanlage an der Baustelle vorbeigeführt. Nach dem Abschluss der Bauwerksinstandsetzung werden der Streckenabschnitt der Umgehung Großbettlingen bis zum Rammerthof und der Abschnitt Nürtingen-Raidwangen neu asphaltiert. Die Kreisstraßenabschnitte müssen im jeweiligen Streckenbereich voll gesperrt werden. Eine überörtliche Umleitung hierfür wird ausgeschildert. Weitere Informationen zu Straßenbaustellen in der Region gibt es im Baustelleninformationssystem des Landes Baden-Württemberg unter der Web-Adresse www.baustellen-bw.de. la/Foto: Holzwarth