Seit über einem Jahr verkehrt der Bürgerbus in den Gemeinden Großbettlingen und Raidwangen. Jetzt wurde die Streckenführung auch auf die Gemeinde Altdorf ausgedehnt. Zweimal die Woche, montags und freitags, steuert der Bus die Haltestelle „Schatzkiste“ in Altdorf an: Vormittags um 8.16 Uhr und…

