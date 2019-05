„Europa ist mehr als nur ein Projekt“

Kreisjugendring bezieht Position für ein buntes Europa

(pm) Auf der Mitgliederversammlung des Kreisjugendrings (KJR) am Europatag beschlossen die Delegierten den Anschluss an das Positionspapier „Europa braucht uns – Wir brauchen Europa“. Die Vertreterinnen und Vertreter der Jugendverbände im Landkreis Esslingen wollen damit bewusst ein pro-europäisches Zeichen für ein demokratischeres, jugendgerechtes, investierendes, nachhaltig entwickeltes, weltoffenes, solidarisches und in Vielfalt geeintes Europa setzen.

„Europa ist für uns junge Menschen mehr als nur ein Projekt. Es ist unsere gelebte Wirklichkeit, für deren Erhalt wir uns einsetzen wollen. Der Brexit und dessen geringe Beteiligung zeigte spätestens, wie dringlich es ist, dass sich pro-europäische, gerade auch Stimmen der jungen Generation einmischen und klar Position beziehen“, bekräftigt Michael Medla, der Vorsitzende des Vorstands des KJR, den Einsatz der Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände im Landkreis Esslingen für Europa.

Im Mittelpunkt des durch den Deutschen Bundesjugendring erarbeiteten Positionspapiers stehen Forderungen nach der Stärkung des Europäischen Parlaments durch weitergehende Rechte, mehr Transparenz im Gesetzgebungsverfahren, transnationale Listen europäischer Parteien, ein Wahlrecht ab 14 Jahren, gemeinsame europäische soziale Mindeststandards, eine menschenwürdige Migrationspolitik und eine langfristige Klimaschutzstrategie.